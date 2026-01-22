Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"ne hazırlıklar devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yarın başlayacak festival öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

        Giriş: 22.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:44
        Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"ne hazırlıklar devam ediyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yarın başlayacak festival öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez kış temasıyla düzenlenecek "Uzungöl Kış Festivali" için ulaşım güvenliğinin ve yol konforunun sağlanması amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü ile Çaykara Belediyesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalarda 14 iş makinesinin görev aldığı ifade edildi.


        Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı Uzungöl ve çevresinde yolların sürekli açık tutulması için kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarının da düzenli olarak yapıldığı vurgulandı.

        Don ve buzlanma riskine karşı önleyici tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulandığı işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "İlk kez düzenlenecek olan Uzungöl Kış Festivali'nin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesini bekliyor, yürüttüğümüz altyapı ve yol çalışmalarıyla vatandaşlarımızın bölgeye güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlamayı, Uzungöl'ün kış turizmindeki cazibesini daha da artırmayı hedefliyoruz."



