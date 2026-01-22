Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta yapacakları müsabakayla 34. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.









- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer, 4 maçı kaybederken 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, rekabette iç sahada 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.









- Son 7 lig maçında denge var



İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise denge var.



Son 4 sezonda oynanan 7 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 2 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.



Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.



Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.

