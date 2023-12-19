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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri beden eğitimi dersini spor salonlarında yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:02
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri beden eğitimi dersini spor salonlarında yapacak
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        TRABZONAA)- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Sporla Gülümse Geleceğine" projesi kapsamında beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde gerçekleştirecek.

        Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan projenin protokolü, törenle imzalandı.

        Kaymakam Gürkan Demirkale, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde organize edilen törende, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyeceklerini söyledi.

        Demirkale, eğitmenlerin de öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkmasına olanak sağlaması gerektiğini belirterek, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt da bireylerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmelerinin temel koşulunun spor olduğunu dile getirerek, "İş birliği ile öğrencilerimizi bu gerçekliğin içine çekeceğiz." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ise çocukların temel spor becerilerini kavrayabilmelerinin önemine işaret ederek, "Profesyonel olarak eğitimi okulun dışında ve yerinde almaları, onları daha çok öğrenmeye sevk edecektir." dedi.

        Kaymakam Demirkale, Kurt ve Karakaş konuşmaların ardından protokolü imzaladı.

        Demirkale ve beraberindekiler, daha sonra proje kapsamında beden eğitimi ve oyun dersi için salona gelen öğrencileri ziyaret etti.

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