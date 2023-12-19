Trabzon'da öğrenciler çikolatanın yapımını öğreniyor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'u çikolata üretim merkezi yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'u çikolata üretim merkezi yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde oluşturulan Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi, eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek alanı 12. sınıf öğrencileri, pasta yapım teknikleri dersi kapsamında Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi'ndeki workshopa katıldı.

Öğrenciler, alan şefi Nezihe Sönmez ve Hisariçi personelince çikolata yapımı konusunda bilgilendirilerek, kendi çikolatalarını yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Çelebi, çikolatanın en önemli hammaddesi olan fındığın yetiştiği coğrafyada çikolata üretimi ve markalarının da mutlaka artırılması gerektiğini belirtti.

Bu anlamda kurulan atölyenin çalışmalarını sürdüğünü aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Amacımız şehrimizde çikolata üretimi yapan girişimci sayısını artırmak, mevcut girişimcilerimize destek olmak. Trabzon'u çikolata üretim merkezi yapmak için çalışıyoruz. Çikolata üretimini öğrenmek isteyen, başta öğrenciler olmak üzere tüm girişimcilere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Okullarımız workshoplar için atölyemize geliyor. Bir öğrencimiz bile çikolata üretimi konusunda girişimci olursa bu bize gurur verir. Önümüzdeki günlerde halka açık workshoplar düzenlemeyi de planlıyoruz."