Trabzon'da sinyal kesici cihaz kullanarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sinyal kesici cihaz kullanarak araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Samsun ve Ordu'da bir süre önce araçlardan bu yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlenen I.G. ve G.G'nin Trabzon'a geldikleri bilgisini alan polis ekipleri, Pazarkapı mevkisinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, araç kapılarının kilitlenmesini de önleyerek hırsızlık yapılmasını sağlayan sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.