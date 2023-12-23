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        Trabzon'da sinyal kesici cihaz kullanarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sinyal kesici cihaz kullanarak araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:25
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        Trabzon'da sinyal kesici cihaz kullanarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sinyal kesici cihaz kullanarak araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Samsun ve Ordu'da bir süre önce araçlardan bu yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlenen I.G. ve G.G'nin Trabzon'a geldikleri bilgisini alan polis ekipleri, Pazarkapı mevkisinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, araç kapılarının kilitlenmesini de önleyerek hırsızlık yapılmasını sağlayan sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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