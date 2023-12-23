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        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları

        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:16
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        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları
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        Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkili oldu.

        Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Vatandaşların zor anlar yaşadığı fırtına dolayısıyla da Karadeniz'de dalgaların yükselmesiyle bazı balıkçı tekneleri limanlara demirledi.

        Bayburt'ta ise kar yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde etkili oldu.

        Karayolları ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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