Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Trabzon ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Vatandaşların zor anlar yaşadığı fırtına dolayısıyla da Karadeniz'de dalgaların yükselmesiyle bazı balıkçı tekneleri limanlara demirledi.

Bayburt'ta ise kar yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.