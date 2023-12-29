Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Trabzon'da sergi açılışına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Trabzon'da "Saklı Sandıklar" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Trabzon'da sergi açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Trabzon'da "Saklı Sandıklar" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Ökten, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan kanaviçe örneklerinin yer aldığı serginin açılışında, Bakanlık olarak enstitülerin çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

        Enstitülerin önemli çalışmalar ortaya çıkardığını belirten Ökten, "Sayın Bakanımızın ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin rehberliğinde geçmişimizin bu tür güzelliklerinin geleceğe aktarılması açısından sergilerin önemi çok büyük. Ben şahsen mutlu oldum, gurur duydum." dedi.

        Ökten, serginin büyük emeklerle hazırladığına işaret ederek, "Bu kıymetli eserlere dokunmaya kıyamadık, bakmaya doyamadık. Bunların devamının gelmesini arzu ediyoruz. Sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de bu tip çalışmalar devam etmekte, daha da güzelleşerek devam edecek. Burada bir mirasın korunmasıyla birlikte aynı zamanda sanatın ve estetiğin öğretimi, kadın iş gücünün de istihdamı söz konusudur." diye konuştu.

        Hep birlikte bu güzelliklere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ökten, bu güzel mirası herkesin görmesini arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

        Enstitü Müdürü Sibel Karabina ve El Sanatları Teknolojisi Alanı şefi Yüksel Kalyoncu, sergide yer alan kanaviçe örneklerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

        Karabina, çeyiz geleneğinin önemli parçası olan kanaviçeyi geleceğe taşımak amacıyla 30 kişilik ekibin 7 yıllık araştırması sonucu ortaya çıkan örneklerin yer aldığı "Saklı Sandıklar" adlı kitabın tanıtımını da yaptı.

        Konuşmaların ardından Ökten, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Salonundaki sergi, yaklaşık iki ay açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Benzer Haberler

        Çaykara'da öğrenciler cep sinemada film izledi
        Çaykara'da öğrenciler cep sinemada film izledi
        Su değirmeninin çarkını 4 kuşaktır aynı aile döndürüyor
        Su değirmeninin çarkını 4 kuşaktır aynı aile döndürüyor
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Tunç:  Anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık
        Bakan Tunç:  Anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık
        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlan...
        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlan...
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı