Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Trabzon'da sergi açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Trabzon'da "Saklı Sandıklar" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Ökten, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan kanaviçe örneklerinin yer aldığı serginin açılışında, Bakanlık olarak enstitülerin çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Enstitülerin önemli çalışmalar ortaya çıkardığını belirten Ökten, "Sayın Bakanımızın ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin rehberliğinde geçmişimizin bu tür güzelliklerinin geleceğe aktarılması açısından sergilerin önemi çok büyük. Ben şahsen mutlu oldum, gurur duydum." dedi.

Ökten, serginin büyük emeklerle hazırladığına işaret ederek, "Bu kıymetli eserlere dokunmaya kıyamadık, bakmaya doyamadık. Bunların devamının gelmesini arzu ediyoruz. Sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de bu tip çalışmalar devam etmekte, daha da güzelleşerek devam edecek. Burada bir mirasın korunmasıyla birlikte aynı zamanda sanatın ve estetiğin öğretimi, kadın iş gücünün de istihdamı söz konusudur." diye konuştu.

Hep birlikte bu güzelliklere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ökten, bu güzel mirası herkesin görmesini arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina ve El Sanatları Teknolojisi Alanı şefi Yüksel Kalyoncu, sergide yer alan kanaviçe örneklerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Karabina, çeyiz geleneğinin önemli parçası olan kanaviçeyi geleceğe taşımak amacıyla 30 kişilik ekibin 7 yıllık araştırması sonucu ortaya çıkan örneklerin yer aldığı "Saklı Sandıklar" adlı kitabın tanıtımını da yaptı.

Konuşmaların ardından Ökten, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Salonundaki sergi, yaklaşık iki ay açık kalacak.