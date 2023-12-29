Çaykara'da öğrenciler cep sinemada film izledi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri cep sinemada film izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik değerler eğitimi kapsamında organizasyon gerçekleştirildi.

Adlarına özel bilet basılan ve mısır ikram edilen öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cep Sinema Salonunda gösterilen çizgi filmi beğeniyle izledi.

Film gösterimi, 5 Ocak'a kadar devam edecek.

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