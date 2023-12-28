Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlandı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen 35 dönümlük arazide kurulan güneş enerji santrali için 5 bin 688 panel montajının tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediyesi'nin güneş enerji santralinde panel montajları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen 35 dönümlük arazide kurulan güneş enerji santrali için 5 bin 688 panel montajının tamamlandığını belirtti.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerji santralini çok önemsediklerini, belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda tüketilen enerjinin üç katı kadar elektrik üretebileceklerini vurguladı.

        Her yıl hayata geçirilen yeni projelerle aydınlatma ve enerji giderlerinin arttığına dikkati çeken Genç, "Havuzumuz, akvaryumumuz var. Dolayısıyla tüketimimiz her geçen gün arttığı için güneş enerji santrali projesi çok rantabl bir proje ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek." ifadesini kullandı.

        Genç, Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra ikinci güneş enerji santralini hayata geçiren belediye olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Güneş enerji santrali ile ülkemizin enerji arzını düşündüğümüzde hem de yenilenebilir olması itibarıyla da yerli ve milli bir şekilde enerji üretimimize katkı sağlamak istedik. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizin ülkemizin her tarafında HES'lerde olduğu gibi rüzgar ve güneş enerji santrallerinde de önemli adımlar atılıyor. Biz de Karadeniz Bölgemizde hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak adına hem de bu genel amaca katkı sağlamak için öncü olan belediyelerden olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımcımıza da çok teşekkür ediyorum, şartnamemizden önce projemizi tamamladı. Bugün son panelimizi attık. 5 bin 688 panelin sonuncusunu hep beraber değerli arkadaşlarımızla beraber attık."

        Yaklaşık iki hafta sonra santralde enerji üretiminin başlayacağına işaret eden Genç, sistem sayesinde yılda 3 milyon kilovat saat elektrik üretilebileceğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!

        Benzer Haberler

        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı
        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...