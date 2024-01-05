Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Ortahisar ilçesinin Çömlekçi mevkisinde biri kamyonet, ikisi de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Yolun iki farklı noktasında 3 araç ile 11 aracın daha karıştığı kazalar yaşandı.
Kazalarda yaralanan H.K.Ö, S.Ş. ve E.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazalar nedeniyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar sağlandı.
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