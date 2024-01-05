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        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı

        Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:58
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        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
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        Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Ortahisar ilçesinin Çömlekçi mevkisinde biri kamyonet, ikisi de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

        Yolun iki farklı noktasında 3 araç ile 11 aracın daha karıştığı kazalar yaşandı.

        Kazalarda yaralanan H.K.Ö, S.Ş. ve E.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kazalar nedeniyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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