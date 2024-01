Of'ta "Kudüs ve Biz" konulu konferans düzenlendi Trabzon'un Of ilçesinde "Kudüs ve Biz" konulu konferans organize edildi.

Of Müftülüğünce ilçedeki bir salonda düzenlenen konferansa, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Müftüsü Selami Aydın, Of Müftüsü Özcan Yılmaz ve davetliler katıldı.

İlahiyatçı yazar Dr. Erkan Aydın, Kudüs'ün İslam ve Müslümanlar için önemli bir mesele olduğunu belirterek, hiçbir Müslüman'ın Gazze'deki saldırılara kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Protokol üyelerinin de konuşma yaptığı program, Aydın'a hat işlemeli tablo hediye edilmesinin ardından sona erdi.