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        Of'ta "Kudüs ve Biz" konulu konferans düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Kudüs ve Biz" konulu konferans organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:35
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        Of'ta "Kudüs ve Biz" konulu konferans düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde "Kudüs ve Biz" konulu konferans organize edildi.

        Of Müftülüğünce ilçedeki bir salonda düzenlenen konferansa, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Müftüsü Selami Aydın, Of Müftüsü Özcan Yılmaz ve davetliler katıldı.

        İlahiyatçı yazar Dr. Erkan Aydın, Kudüs'ün İslam ve Müslümanlar için önemli bir mesele olduğunu belirterek, hiçbir Müslüman'ın Gazze'deki saldırılara kayıtsız kalamayacağını söyledi.

        Protokol üyelerinin de konuşma yaptığı program, Aydın'a hat işlemeli tablo hediye edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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