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        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeselini efsane futbolcular taraftarlarla izledi

        Trabzonspor'un şampiyonluğunu ele alan "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli bordo-mavili takımın eski efsane futbolcuları, taraftarlar ve basın mensupları birlikte izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:22
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        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeselini efsane futbolcular taraftarlarla izledi
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        Trabzonspor'un şampiyonluğunu ele alan "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli bordo-mavili takımın eski efsane futbolcuları, taraftarlar ve basın mensupları birlikte izledi.

        Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikayesini yeniden yazan belgesel, Trabzonspor'un tarihini de ele alıyor.

        Trabzonspor'un 1967'deki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşanan tüm başarıları, travmaları ve sancılarını; futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatan belgesel, üç dönemden oluşuyor.

        Belgeselde, ilk dönemde kulübün kuruluşu ve art arda aldığı şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan bocalamalar ve duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonlukla kucaklaşması anlatılıyor.

        Özellikle son şampiyonluktaki Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri, kulüp başkanları ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları da belgeselde yer alıyor.

        Belgeselin yönetmeni Bedran Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcu ağabeyleriyle Trabzon'da olmaktan ve belgeseli birlikte izlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Güzel, belgeselin çekim aşamasının yaklaşık 7 ay sürdüğünü ifade ederek, "Sonra da montaj aşamasına geçtik. Çok ince eleyip, sık dokumaya çalıştık çünkü Trabzonspor tarihi çok güçlü ve büyük bir kulüp. O yüzden biz de onların gösterdiği emeği göstermeye çalıştık, doğru bir film yapalım diye. Ama çok zevkli ve keyifli geçti süreç. Herkes de çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Benim çocuğum gibi"

        Çekimlerde çok heyecanlı anlar yaşadığını anlatan Güzel, şunları kaydetti:

        "Tarihine çok hakim değildim, film sürecine girince kuruluş aşamasını ve Trabzonspor'un tarihini de öğrenmiş oldum böylelikle. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir kulübe böyle bir film yapmak hem yapımcımız Serdar Şen'i hem de beni yönetmen olarak çok mutlu etti. En etkilendiğim zaman gerçekten tarihi anlatmaya, öğrenmeye başladığım süreç ve futbolcu ağabeylerimle, efsanelerle bir araya geldiğim süreçti. Sahne olarak bu benim çocuğum gibi, her şeyini seviyorum. Özellikle tercih edeceğim bir sahne yok."

        Efsane oyunculardan Ali Kemal Denizci, belgeseli beğendiğini ifade ederek, "Kendi dönemimizi ve şu andaki dönemi çağın farklılıklarını yaşıyoruz. Yoklukta olan şampiyonluklar şu andaki varlıkta olan ortamlar çok çok farklı. Keşke şu anda biz de öyle olabilseydik. Ama mümkün değil. Hakikaten biz Trabzonspor'un başlangıcında veya bugünlere gelmesinde emeğimiz olduğu için bu yönden çok gururluyuz." diye konuştu.

        Bordo-mavili takımın efsane liberosu Necati Özçağlayan da futbol oynadıkları dönemlerde yaptıkları başarının farkında olmadıklarını belirterek, "Bu filmi gördükten sonra diyoruz ki 'biz neler başarmışız.' Anadolu şehri olarak koskoca İstanbul'a kafa tutmak kolay değil. 1903, 1907'de kurulmuş takımlara 1967'de kurulan bir takımın kafa tutması ve üst üste şampiyon olması hakikaten çok büyük bir olaymış. Biz bu film sayesinde bunu çok daha iyi anladık." ifadelerini kullandı.

        Belgeselin çok güzel olduğunu dile getiren Özçağlayan, "Bize eski günleri hatırlattı, yönetmenimize, yönetimimize, bu işe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bordo-mavili takımın eski futbolcuları Denizci, Özçağlayan'ın yanı sıra Serdar Bali ve Turgay Semercioğlu gibi futbolcular sinema salonunda belgeseli, basın mensupları ve sinemaseverlerle birlikte izledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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