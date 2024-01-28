Hamside 'fırtına' ve 'soğuk hava' etkisi TRABZON'dasoğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar, Karadeniz'e açılamayınca tezgahlarda balık fiyatları yükseldi. Sezon başında 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilo fiyatı, az avlanınca 100 liraya yükseldi.

TRABZON'dasoğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar, Karadeniz'e açılamayınca tezgahlarda balık fiyatları yükseldi. Sezon başında 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilo fiyatı, az avlanınca 100 liraya yükseldi.

Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da hamsinin yanı sıra barbun, istavrit ve palamut tezgahlarda yer alıyor. Karadeniz'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçıların fırtınada tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış gözlendi. Sezonun başında, özellikle 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilo fiyatı, az avlanması kaynaklı 100 liraya yükseldi.

'HAMSİ SEYREKLEŞİNCE FİYATI YÜKSELDİ'

Balıkçı Turgay Memiş, hava şartları nedeniyle kayıkların denize açılamadığı için hamsi fiyatının arttığını belirterek, "Sezon başlangıcı mükemmel geçti. Şu anda balık sezonu başlayalı 4'üncü aya geldik; müthiş balıklar geldi. Fiyatlar da uygundu; vatandaş, bol bol istavrit, mezgit ve diğer balıklardan yemiş oldu. Bunun yanında sezonda fiyatlar çok yükselmedi. Şu anda hamsi fiyatı biraz yüksek; sebebi havaların soğuk olması ve kayıkların çoğunun denize çıkmamasından kaynaklanıyor. Hamsinin fiyatları 100-150 lira arasında değişiyor. Hamsinin 3 kilosunun 100 lira olduğu zamanlar vardı. Hamsi biraz seyrekleşince fiyatı yükseldi" dedi.

'PALAMUDUN OLMAYIŞI, HAMSİYE YANSIDI'

Balıkçı esnafı Gökmen Aydın da fiyatların uygun olduğunu söyleyerek "Hava ne kadar soğuk olursa o kadar da balık olur. Şu an gıda maddesi olarak balık oldukça ucuz" diye konuştu.

Denizlerde palamut olmayışının diğer balık çeşitlerini artırdığını söyleyen balıkçı Mehmet Örseloğlu ise "Sezonun başından bugüne kadar, bol çeşit balık oldu. Denizlerde palamudun olmayışı, hamsiye yansıdı. Hamsinin yanında istavrit, mezgit, barbun, zargana olsun, gayet bol çıktı. Fiyatları da gayet makul" dedi.