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        Trabzon Emniyet Müdürlüğü: Yan yatar vaziyette seyreden tırın sürücüsüne 1440 lira ceza verildi

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çarşıbaşı ilçesinde trafikte yan yatar vaziyette ilerleyen tırın sürücüsüne 1440 lira ceza uygulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:35
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        Trabzon Emniyet Müdürlüğü: Yan yatar vaziyette seyreden tırın sürücüsüne 1440 lira ceza verildi
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        Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çarşıbaşı ilçesinde trafikte yan yatar vaziyette ilerleyen tırın sürücüsüne 1440 lira ceza uygulandığını bildirdi.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, yabancı plakalı tırın römork şasisinin kırık olması nedeniyle yan yatar vaziyette sahil yolunda seyir halinde bulunduğu tespit edildi.

        Bölge trafik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tır, Çarşıbaşı ilçesi Fener köy mevkisinde durduruldu.

        Tır, trafikten menedilerek sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmaktan" 1440 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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