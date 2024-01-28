Trabzon Emniyet Müdürlüğü: Yan yatar vaziyette seyreden tırın sürücüsüne 1440 lira ceza verildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Çarşıbaşı ilçesinde trafikte yan yatar vaziyette ilerleyen tırın sürücüsüne 1440 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, yabancı plakalı tırın römork şasisinin kırık olması nedeniyle yan yatar vaziyette sahil yolunda seyir halinde bulunduğu tespit edildi.

Bölge trafik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tır, Çarşıbaşı ilçesi Fener köy mevkisinde durduruldu.

Tır, trafikten menedilerek sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmaktan" 1440 lira idari para cezası uygulandı.