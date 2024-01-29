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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü

        TRABZON´un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı balıkçı Erol Yıldırım (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:30
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü
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        TRABZON´un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı balıkçı Erol Yıldırım (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün Namık Kemal Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon´dan Rize yönüne giden Y.B. yönetimindeki 34 CZY 314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Yıldırım´a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenildi. 

        Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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