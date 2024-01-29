Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü

TRABZON´un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı balıkçı Erol Yıldırım (55), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Namık Kemal Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon´dan Rize yönüne giden Y.B. yönetimindeki 34 CZY 314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Yıldırım´a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.