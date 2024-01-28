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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:33 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:33
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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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