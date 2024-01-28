Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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