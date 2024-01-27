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        Trabzon'da 35 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan karın ardından 35 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:16
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        Trabzon'da 35 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan karın ardından 35 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        İl genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar dolayısıyla Şalpazarı'nda 18, Tonya'da 8, Düzköy'de 5 ve Çaykara ilçesinde 4 olmak üzere 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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