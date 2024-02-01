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        Doğu Karadeniz'in geçen yıl fındık ihracatı 1 milyar doları aştı

        Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar, 2023'te 1 milyar 21 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:28
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        Doğu Karadeniz'in geçen yıl fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
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        Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar, 2023'te 1 milyar 21 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden geçen yıl 156 bin 171 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 20 milyon 904 bin dolar gelir sağlandı.

        İhracat, 181 bin 314 ton karşılığı 983 milyon 856 bin 317 dolar kazanılan önceki yıla oranla miktarda yüzde 14 azalırken, gelirde yüzde 4 arttı.

        Doğu Karadeniz'den fındık ve mamulleri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3 ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

        Bölgeden geçen yıl Almanya'ya 237 milyon 858 bin dolar, İtalya'ya 214 milyon 469 bin dolar ve Fransa'ya 67 milyon 964 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

        Önceki yıldan farklı Bahreyn, Arjantin, Türkmenistan, Senegal, Özbekistan, Kosta Rika, Mauritius ve Venezuela'ya da geçen yıl fındık satıldı.

        - "İhracatın geliştirilmesinde sürdürülebilirlik çok önemli"

        DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındığın ülkeye net döviz girdisi sağlayan en önemli tarımsal ürünlerden olduğunu söyledi.

        Fındık ihracatının daha da geliştirilmesinde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Cirav, ülke çeşitliliği önemli boyuta ulaşan fındıkta en önemli noktanın, ürün arz güvenliği ve fiyat istikrarı olduğunu ifade etti.

        Cirav, küresel boyutta faaliyet gösteren çikolata firmalarının çoğunlukla Avrupa'da faaliyet göstermelerine bağlı fındık ihracatının da oraya yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Son yıllarda başta Çin olmak üzere nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde de tüketim alışkanlıkların artmasıyla alternatif ülkeler oluştu." dedi.

        - "Talepte yaşanmaya başlayacak artışlar, ihracatımıza olumlu yansıyacak"

        Yeni ihracat pazarlarına yönelik alım ve ticaret heyeti programlarına ağırlık verileceğine işaret eden Cirav, "Üretim ayağında da Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli çalışmalarla verimin artırılmasına odaklanacağız. 19-23 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan 'GULFOOD 2024' fuarına katılarak sektör firmalarımızın ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır." diye konuştu.

        Cirav, fındık ihracatının 2024'te güzel rakamlara ulaşacağına inandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2024 yılında enflasyonist baskılamanın piyasadaki etkisinin kısmen de olsa azalacak olmasına bağlı talepte yaşanmaya başlayacak artışların, fındık ihracatımıza olumlu yansıyacağını, 2024 yılında fındık ihracatımızın bir önceki yıla göre artış kaydedeceğini öngörmekteyiz. Özellikle Avrupa piyasalarındaki toparlanma en büyük ihraç pazarımız olan bu ülkelere yapılacak ihracatımızda artış yaşanmasını sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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