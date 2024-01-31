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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:14
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Derecik Mahallesi'nde M.S'nin (39) ev ve eklentilerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

        Şüphelinin adresinde "Savlet" ve "Aynaz" adlı narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 238 gram kubar esrar, 746 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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