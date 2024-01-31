Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Derecik Mahallesi'nde M.S'nin (39) ev ve eklentilerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin adresinde "Savlet" ve "Aynaz" adlı narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 238 gram kubar esrar, 746 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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