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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:28
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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

        Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.

        Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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