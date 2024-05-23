Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası Final maçını dev ekrandan takip ediyor

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

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