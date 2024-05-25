Tonya Belediye Başkanı Beşel, makam odasında darbedilmesine ilişkin ifade verdi

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında yaşanan olaya ilişkin, 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini öne sürdü.

Dün makam odasında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilen Beşel, emniyetteki ifadesinde, daha önceden haklarında yazılı savunma istediği H.U. ve H.K'nin makam odasına girdikten sonra bu kişilerden birinin protokol kapısını arkadan kilitlediğini belirtti.

Bu kişilerin savunma yazısını kendisine sert şekilde uzatarak "Bu yazı nedir?" şeklinde söylemde bulunarak yazıyı yırtıp attıklarını aktaran Beşel, ifadesinde şunları kaydetti: