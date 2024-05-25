Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Tonya Belediye Başkanı Beşel, makam odasında darbedilmesine ilişkin ifade verdi

        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında yaşanan olaya ilişkin, 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tonya Belediye Başkanı Beşel, makam odasında darbedilmesine ilişkin ifade verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında yaşanan olaya ilişkin, 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini öne sürdü.

        Dün makam odasında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilen Beşel, emniyetteki ifadesinde, daha önceden haklarında yazılı savunma istediği H.U. ve H.K'nin makam odasına girdikten sonra bu kişilerden birinin protokol kapısını arkadan kilitlediğini belirtti.

        Bu kişilerin savunma yazısını kendisine sert şekilde uzatarak "Bu yazı nedir?" şeklinde söylemde bulunarak yazıyı yırtıp attıklarını aktaran Beşel, ifadesinde şunları kaydetti:

        "Ben kendilerine 'oturun konuşalım' dedim. Şahıslar bana, 'oturmuyoruz' dediler. Ben de 'siz hesap mı sormaya geldiniz?' dedim ve ikisi birden 'evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla geldiler, makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla vurmaya çalışarak saldırdılar."

        Beşel, yardım istemesi üzerine odaya giren 2 belediye personelinin saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada şüphelilerden H.U'nun yüzüne kafa atarak elini belindeki silaha doğru uzattığını ancak odadakilerin H.U'nun silaha davranmasını engellediğini kaydederek, şüpheliden şikayetçi olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, İran Başkonsolosluğu'na ziyar...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, İran Başkonsolosluğu'na ziyar...
        Trabzonspor ile MKE Ankaragücü rekabeti
        Trabzonspor ile MKE Ankaragücü rekabeti
        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı
        Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı
        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi
        Tonya Belediye Başkanı Beşel'in makam odasında darbedilmesi
        Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamera...
        Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamera...
        Tekmelediği kediyi öldürüp, fırlattı, 'kendimde değildim' dedi
        Tekmelediği kediyi öldürüp, fırlattı, 'kendimde değildim' dedi