Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ata tohumları hazırlanan projeyle korunacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Tohum Koruyucuları Projesi" ile ata tohumlarını geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da ata tohumları hazırlanan projeyle korunacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Tohum Koruyucuları Projesi" ile ata tohumlarını geleceğe taşıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geleneksel ata tohumlarının tespiti, temini, korunması, saklanması ve çoğaltılarak çiftçilerle buluşturulması için proje hazırlandı.

        Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ın ortaklığında yürütülecek "Tohum Koruyucuları" projesiyle ülkeler, kendi topraklarındaki kültürel değerlerini ve tohum konusundaki tecrübelerini diğerleriyle yerinde paylaşacak.

        Projenin Türkiye'de ev sahipliğini üstlenen Trabzon'a gelen uzmanlar, ata tohumlarından tarımsal üretim yapan çiftçilerle buluşturuldu.

        İki gün süren ziyaretlerde "Hangi ülke hangi metotla tohum üretimi yapıyor? Tohumlarını nasıl saklıyor ve doğal yöntemlerle nasıl koruyor?" konuları ile ilgili bilgiler verildi.

        Açıklamada, projenin hedeflerinin yerel tohuma destek vermek ve geleceğe aktarmak olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ata tohumu kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biridir. Bölgede yetişen fasulye, mısır, domates, salatalık, biber, karpuz ve kabak gibi ürünlerimizi korumayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, doğal ve hiç müdahale edilmemiş bu tohumları yapılan çalışmalarla çoğaltmak ve daha çok kişiye ulaştırmak. Aynı zamanda vatandaşlarımızı yerel tohumun korunması konusunda bilinçlendirmek. Şehrimiz bu manada çok önemli bir konumdadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk, Trabzon'da "sonsuzluk" koreografisiyle anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Trabzon'da "sonsuzluk" koreografisiyle anıldı
        Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor kötü gidişata dur diyemed...
        Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor kötü gidişata dur diyemed...
        Trabzon'da balık tezgahlarında çeşit bolluğu
        Trabzon'da balık tezgahlarında çeşit bolluğu
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
        Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren köpeği sahiplend...
        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren köpeği sahiplend...