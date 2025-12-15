Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki gösterdi

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş cephesinden yapılan hakem açıklamalarına tepki gösterdi.

        Giriş: 15.12.2025 - 01:09 Güncelleme: 15.12.2025 - 01:09
        Trabzonspor, Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki gösterdi
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş cephesinden yapılan hakem açıklamalarına tepki gösterdi.

        Saral, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirterek, "Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır." ifadelerini kullandı.

        "Herkes bilsin ki Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır." diyen Saral, "Açıkça uyarıyoruz, sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Tekrar ediyoruz. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

