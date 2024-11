Trabzon'da "mucize bebek" Miray, 3 yaşına sağlıkla adım attı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da 715 gram doğarak "mucize bebek" olarak adlandırılan Miray Yoğurtçu, zorlu yaşam mücadelesinin ardından 3 yaşına sağlıkla adım attı.

Artvinli Elif ve Erdem Yoğurtçu çiftinin 25 haftalıkken dünyaya gelen üçüzlerinden yaşam mücadelesini kazanan Miray, yaklaşık 10 ay boyunca ailesi ve doktorlarıyla güçlü bir bağ kurarak hayata tutundu.

Yoğurtçu, şu an Miray'ın 3 yaşına bastığını aktararak, "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gözü yaşlı bütün ailelere umut olmasını temenni ediyorum. Biz başardık, bu savaşın galibi olduk. Yenidoğan hemşireleri, doktorları çok büyük bir mücadele içindeler. Bu mücadelenin hem içeride hem de dışarıda 299 gün boyunca birebir tanığı olduk." diye konuştu.

Doktorları Neonataloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu'na da teşekkür eden Yoğurtçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili doktorumuz Berna Hekimoğlu'nun çok etkilendiğim bir sözü vardı, 'Her çocuğun, her bebeğin ardından yas tutuyorum.' dedi. Gerçekten tutulan yasın birebir tanığı oldum. İçeride bir çocuğun yaşam mücadelesine destek olmak, dışarıda aileye destek olmak, her iki durumu da idare etmek hekim açısından çok büyük bir zorlukmuş. Ben bunu yenidoğan ünitesinden çıktığım zaman anladım 'Ne yaşıyormuş doktorlarımız.' dedim."