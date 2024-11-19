Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu

        Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla olumsuzluklara yol açtı.

        Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan oldu.

        İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı heyelanlı bölgelerde çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eskici: Ekonomik savaşı kazanacağız
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eskici: Ekonomik savaşı kazanacağız
        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:
        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Trabzon'da konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası
        Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig