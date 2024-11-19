Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla olumsuzluklara yol açtı.

Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan oldu.