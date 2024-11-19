Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eskici: Ekonomik savaşı kazanacağız

TRABZONSPOR Kulübü İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici, Trabzonspor’un maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Bu ekonomik savaşı kazanacağız” dedi.

Trabzonspor İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini ifade eden Eskici, amaçlarının bu ekonomik savaşı kazanmak olduğunu söyledi. Eskici “İstanbul kulüplerinin ekonomik ve masa başı gücüne kendi kaynaklarıyla, hak ederek kazandığı 8 şampiyonluk ve kendi mazisinden aldığı güçle cevap vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır” dedi.

Trabzonspor’un gücünü şehir takımı olmasından ve o şehrin o takımı karşılıksız sevmesinden aldığına vurgu yapan Eskici, “Bu sevginin iki tarafından birinde kopma yaşandığı an bizim karşımızda olan bu güce direnme şansımız mümkün olmaz. Yönetimlerle, hocalar ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz ama Trabzonspor’la hiçbir zaman ters düşmememiz, çatışmamamız ve karşılıksız sevmemiz gerekir. Sonuçta hepimiz geliş geçiciyiz, kalıcı olan şanlı Trabzonspor ve camiasıdır” diye konuştu.

‘EKONOMİK SAVAŞI KAZANACAĞIZ’ Ertuğrul Doğan başkanlığında çok uyumlu çalışan, acıları kendi içinde, mutlulukları ve başarıları tüm camiayla ve sevenlerle paylaşan bir ekip olduklarını dile getiren Eskici, “Her biri alanlarında başarılı, çalışkan, Trabzonspor sevdalısı, fedakâr bir grup olarak tek amacımız bu kulübe hizmet etmek. Öncelikle Ertuğrul Doğan’ın başkanlık yapma becerisi, müthiş bir saygı ve tebrik hak ediyor. Biz Ertuğrul başkanın dinamizmine, çalışma sevdasına, üretkenliğine ayak uydurmaya, destek vermeye ve sahiplenmeye motive olduk. Kulübün temsili adına Trabzon’da başta Zeyyat Başkan olmak üzere tüm yönetim ciddi bir mesai ve özveri göstermekte. Yeni kaynaklar yaratma, var olan tüm kaynakların doğru ve en üretken şekilde değerlendirilmesi adına tüm yönetim el birliği ile çalışıyoruz. Bunun karşılığında kulübümüzün ekonomik savaşı kazanacağını görmek en büyük hedefimiz. Bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

‘BANKALAR BİRLİĞİ HAMLESİ ÇOK ÖNEMLİ’ Eskici, Trabzonspor’un Bankalar Birliğinden çıkmasının, Trabzonspor adına ne ifade ettiğini camiaya zamanın daha iyi anlatacağına vurgu yaparak, “Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişin en önemli adımlarından birini, Bankalar Birliği’nden çıkarak attık. Böylece yıllık yaklaşık 700 milyon liralık bir faizden kurtulmuş oldu kulübümüz. Bu çok şey ifade ediyor ve sportif başarı kadar önemli. Trabzonspor’un aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki, ekonomik başarılara ve atılan adımlara saha içi skorların destek vermesi bizim olmazsa olmazımız. Oradan alacağımız enerji, eminim hem Ertuğrul başkanın elini ciddi anlamda rahatlatacak, hem de yönetimi ciddi anlamda motive edecektir” ifadelerini kullandı.