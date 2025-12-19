Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü öldü, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü öldü, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

        İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde istikametinde Mehmet Selim Bayram'ın kullandığı 61 DU 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçtaki Sevim Bayram, Hanife ve 6 yaşındaki Eymen Maden ise yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Eski Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın eşi vefat etti
        Eski Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın eşi vefat etti
        Of'ta, Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü yapıldı
        Of'ta, Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü yapıldı
        Trabzonspor, basketbolda Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Trabzonspor, basketbolda Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Trabzon'da TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması devam ediyor
        Trabzon'da TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması devam ediyor
        Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında
        Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında