Eski Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın eşi vefat etti
Eski Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın eşi Serpin Başaran hayatını kaybetti.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Başaran'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayınladı.
Ailesi ve yakınlarına sabır dileyen Vali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"19, 20 ve 21. dönem Trabzon Milletvekili aynı zamanda Trabzonspor eski Asbaşkanı sayın Dr. Ali Kemal Başaran'ın kıymetli eşi Serpin Başaran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta sayın Ali Kemal Başaran olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
