Trabzon'da TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ) kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ayrıştırılması çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zağnos ve Tabakhane derelerinde başlatılan altyapı yatırımlarının genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde yapımı tamamlanan 1300 metrelik yeni kolektör hattının ardından Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde de kanalizasyon hattı çalışmalarının başladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Genç, şunları kaydetti:

"Bölgedeki atık suların tamamı ana kanalizasyon hattına bağlanarak arıtma tesislerine iletilecek. Böylece hem çevresel riskler ortadan kaldırılacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacak. Çalışma süresince yaşanabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı kıymetli hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz."