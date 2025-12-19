Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kariyer Günleri" etkinliğinde İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim lise öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kariyer Günleri" etkinliğinde İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekim'in etkinlikte tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.

        Gençlere yönelik çok sayıda proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini dile getiren Ekim, "Spor tesislerinden kültür ve sanat merkezlerine, eğitim desteklerinden gençlik projelerine kadar her alanda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki bu şehrin yarını sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ekim, gençlerin sadece akademik değil sportif, kültürel ve sosyal anlamda da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan

        Benzer Haberler

        Kornea nakliyle dünyası yeniden aydınlandı
        Kornea nakliyle dünyası yeniden aydınlandı
        Trabzonspor, kadın futbolunda galibiyet serisini Galatasaray maçıyla sürdür...
        Trabzonspor, kadın futbolunda galibiyet serisini Galatasaray maçıyla sürdür...
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencileriyl...
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencileriyl...
        Maç günleri Akyazı Stadı ve çevresinde yaşanan trafik sorunu gündemden düşm...
        Maç günleri Akyazı Stadı ve çevresinde yaşanan trafik sorunu gündemden düşm...
        Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi start aldı
        Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi start aldı
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı