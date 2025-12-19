Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Kornea nakliyle dünyası yeniden aydınlandı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da görme kaybı nedeniyle günlük yaşamı zorlaşan 72 yaşındaki Mustafa Yıldıran, sağ gözüne yapılan kornea nakliyle yaşam kalitesini geri kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:07
        Kornea nakliyle dünyası yeniden aydınlandı
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da görme kaybı nedeniyle günlük yaşamı zorlaşan 72 yaşındaki Mustafa Yıldıran, sağ gözüne yapılan kornea nakliyle yaşam kalitesini geri kazandı.

        Katarakt nedeniyle 4 yıl önce her iki gözünden ameliyat edilen, sonrasında ise sağ gözündeki korneanın iç tabakasındaki yetmezliğe bağlı görme kaybı yaşayan Yıldıran, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

        Tedavisine başlanan ve Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti (yarım kat kornea nakli) planlanan Yıldıran için Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçildi.

        Afyonkarahisar'daki bir göz bankasından temin edilen kornea, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Büşra Köse ve ekibinin katıldığı operasyonla Yıldıran'a nakledildi.

        Nakilin ardından taburcu edilen Yıldıran, görme yetisini yeniden kazandı.

        - "Hastamız başarılı bir nakil süreci geçirdi"

        Dr. Öğretim Üyesi Köse, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 2 yıl önce katarakt nedeniyle bir operasyon geçirdiğini söyledi.

        Operasyon sonrasında hastanın sağ gözündeki korneanın en iç tabakasında hasar ve iyileşmeme durumu oluştuğunu belirten Köse, "Bu da hastada hem görme azlığı hem saydam olması gereken doku, bulanıklaşarak fonksiyon görmemesine neden oldu. Hastamızın hem görme azlığı hem de ağrı şikayetleri vardı. O nedenle hastayı değerlendirip yarım kat kornea nakli planladık." dedi.

        Köse, hastanın başarılı nakil süreci geçirdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hastamızın gözüne naklettiğimiz doku uyum sağladı ve istediğimiz anatomik pozisyona yerleşti. Sonrasında da istediğimiz şekilde fonksiyon görmeye başladı. Hastanın dokusuyla bütünleşti. Herhangi bir ret ile karşılaşmadık. Hastamızı artık o bulanıklaşan korneası saydam, açılmış, görmesi artmış ve ağrıları geçmiş şekilde takip ediyoruz."

        Kontrol takiplerinin belirli aralıklarla süreceğini dile getiren Köse, hasta için her şeyin olumlu gittiğini ifade etti.

        Köse, yarım kat kornea naklinin Trabzon'da ilk kez yapıldığını da vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Tam kat nakillere yapıyoruz. Bu yarım kat nakilleri daha ince prosedür dediğimiz işlem. İlk kez gerçekleştirdik. Şu an iki hasta oldu. Yarım kat nakil için bekleyen başka hastalarımız var. Tabi dokunun temini de bir süre alıyor. Bakanlıktan da bununla ilgili desteklerimizi alıyoruz. Hastalarımız sırada, nakil dokusu geldikçe uygulamaya devam ediyoruz."

        - "Çok memnunum, artık görüyorum"

        Görme yetisini yeniden kazanan Mustafa Yıldıran ise katarakt nedeniyle yaklaşık 2 yıl çok zorlandığını söyledi.

        Görme kaybının hayatını etkilediğini anlatan Yıldıran, "Katarakt nedeniyle ameliyat oldum. Gözün arka tabakasında sıkıntı olunca nakil gerekti ve nakil oldum." dedi.

        Yıldıran, nakil olduktan sonra yeniden görmeye başladığını ifade ederek "Çok memnunum, artık görüyorum. Görme yetim yüzde 60-70'lere ulaştı. Her şey iyi, şu an çok güzel. Doktorlarımızın eline sağlık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

