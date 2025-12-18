Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında DEPSAŞ Enerji As'ı 50-43 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 22-18 Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 50-43 galip ayrıldı.
