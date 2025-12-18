Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında DEPSAŞ Enerji As'ı 50-43 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:43
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında DEPSAŞ Enerji As'ı 50-43 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 22-18 Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 50-43 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

