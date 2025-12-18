Of'ta bilim sergisi açıldı
Trabzon'un Of ilçesinde bilim insanlarının hayatlarını anlatan sergi açıldı.
Of Fen Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Vahap Kurt, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından Müslüman ve Türk bilim insanlarının hayatlarını ve çalışmalarını içeren bilgilerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
