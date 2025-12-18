Of'ta bilim sergisi açıldı

Konuşmaların ardından Müslüman ve Türk bilim insanlarının hayatlarını ve çalışmalarını içeren bilgilerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Vahap Kurt, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

