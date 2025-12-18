Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta bilim sergisi açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde bilim insanlarının hayatlarını anlatan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta bilim sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde bilim insanlarının hayatlarını anlatan sergi açıldı.

        Of Fen Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Vahap Kurt, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından Müslüman ve Türk bilim insanlarının hayatlarını ve çalışmalarını içeren bilgilerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor
        Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor
        Trabzon'da fırınlara denetim Ekipler bu yıl Trabzon'da yaptıkları denetimle...
        Trabzon'da fırınlara denetim Ekipler bu yıl Trabzon'da yaptıkları denetimle...
        'Trabzon Film Festivali'nde 38 film yarışacak, 'Altın Taka' ödülleri verile...
        'Trabzon Film Festivali'nde 38 film yarışacak, 'Altın Taka' ödülleri verile...
        Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
        Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
        Trabzon'da "Sosyal Girişimcilik" eğitimi düzenlendi
        Trabzon'da "Sosyal Girişimcilik" eğitimi düzenlendi
        Arsin organize sanayi bölgesinde asfalt çalışması yapıldı
        Arsin organize sanayi bölgesinde asfalt çalışması yapıldı