        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

        Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:42
        Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
        Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başladıkları denetimlerini, Boztepe ve Pazarkapı Mahallesi'nde yaptı.

        Unlu mamuller satışı yapılan fırınlarda incelemede bulunan ekipler, ekmek, simit ve pidelerin gramaj ile fiyatlarını kontrol etti.

        İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde bu yıl 1853 firmaya yönelik yapılan denetimlerde 107 bin 448 ürün incelendi.

        Denetimlerde 107 firmada 285 aykırılık tespit edilmesi nedeniyle 2 milyon 555 bin 135 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

