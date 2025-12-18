Habertürk
        Arsin organize sanayi bölgesinde asfalt çalışması yapıldı

        Arsin organize sanayi bölgesinde asfalt çalışması yapıldı

        Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki 8 bin 500 metrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

        Giriş: 18.12.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:32
        Arsin organize sanayi bölgesinde asfalt çalışması yapıldı
        Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki 8 bin 500 metrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamada, kentin sanayi üretiminin merkezi Arsin organize bölgesinde üstyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Bir süre önce tamamlanan çalışma ile sanayicilerin hizmet kalitesinin önemli ölçüde artırıldığı vurgulanan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç başta olmak üzere tüm paydaşlara ve çalışmalar süresince sergiledikleri sabır, anlayış ve iş birliği dolayısıyla tüm sanayicilere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

