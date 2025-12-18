Trabzon'da düzenlenecek festivalde filmler "Altın Taka" ödülü için yarışacak

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da 24-28 Aralık'ta düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nde çeşitli etkinlik ve söyleşilerin yanı sıra jüri değerlendirmesinin ardından finale yükselen 38 film arasından "Altın Taka" ödülünün sahibi belirlenecek.

Kentte ilk kez düzenlenecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında söyleşiler ve etkinliklerin yanı sıra Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması yapılacak.

Bir süre önce başvuruları alınan ve jürinin ön elemesi sonucu belirlenen 38 film, "Altın Taka" ve para ödülü için yarışacak.

Ücretsiz film gösterimlerinin de yer alacağı festivalin jürisinde Vuslat Saraçoğlu, Naim Kanat, Didem Balçın, Bahriye Kabadayı, Sevinç Yeşiltaş, Alper Kaya, Vedat Atasoy ve Fariz Ahmedov yer alacak.

Film Yapımcısı ve Festival Direktörü Çağrı Şimşek, AA muhabirine, kentin kültürel kimliğini sinema aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Şimşek, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 350 başvuru yapıldığını dile getirerek, "Bu başvurulardan jürimiz ön eleme yaptı. 30 kısa film ve 8 belgesel finalistimiz var. Ana jürimiz değerlendirmesini yapacak ve nihai kararı Trabzon'da verecek." diye konuştu.

Söyleşiler ve film gösterimlerinin de sanatseverlerle buluşacağını aktaran Şimşek, "Sosyal sorumluluk kapsamında daha önce hiç sinemaya gitmemiş, Trabzon'un köylerindeki çocuklarımızı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize ederek Büyükşehir Belediyesinin yönlendirdiği otobüslerle sinemaya getireceğiz. Onlara Kültür ve Turizm Bakanlığının yapımcı firmalarının gönderdiği çocuk filmlerini izleteceğiz." ifadesini kullandı.

Tanınmış ve ödüllü yönetmenleri de Trabzon'da ağırlayacaklarını belirten Şimşek, "Trabzon, Erzurum, Gümüşhane ve Giresun üniversitelerinin öğrencilerinin filmlerini de kendi içlerinde yarıştıracağız. Böylece fakülteler arası bağ kurulacak." dedi.

- "Ümit ediyorum ki festival geleneksel olacak"