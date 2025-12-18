Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında evlerinde hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarındaki zor maçlardan bir tanesini oynadıklarını belirterek, "Evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz tabii, büyük avantajı bence heba ettik." dedi.

İlk yarı rakiplerinin adına olumlu konuşabileceği şeylerin bulunduğunu ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

"İkinci yarı tamamıyla bizim istediğimiz şekilde ve maçı kazanabileceğimiz bir pozisyon verdik. Orada maçın kırılma anı, orada yani ikiyi de bulabilirdi rakip. Ancak genel hatlarıyla ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar var, kaçırdıklarımız var ama maçı döndüremedik. İkinci yarıdaki mücadele, istek, arzu denemeler istediğimiz şeylerdi ama neticesinde kaybettik, uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Bu olmaması lazımdı ama oldu, yapacak bir şey yok, üzgünüz. Pazartesi de yine çok zor bir maç. Sakatlarımızın durumu, takımımızın durumu, her şeyiyle baktığınızda belli bir zamana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bugün de olumsuz başladık. Telafi etmemiz gereken bir maç oynadık. Rakibimiz de özellikle ilk yarı iyiydi, onun için tebrik etmek lazım."

Tekke, gruptan çıkma şansına ilişkin ise "Trabzonspor'un gruptan çıkması gerekiyor açıkçası. Biz kupayı da her maçı da önemsiyoruz. Avantajımızı heba ettik açıkçası. Ama oyun içerisinde bunlar da var, üzgünüz. O süreci yaşayarak ne durumda olacağız göreceğiz. Ama bugün söylediğim gibi yakalandık bir nevi. Sakatlarımızın çok oluşu, yani yedek kulübemiz en fazla 3 oyuncu değiştirebilirdim. Diğerleri genç arkadaşlar. Yani biz grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Şimdi pazartesi günü bizim için ligin en önemli maçı niteliğinde maç var. Maç maç gitmek zorundayız. Bugün için üzgünüz. Sadece söyleyeceğim bu." diye konuştu.

Eksik oyuncularla ilgili de bilgiler veren Tekke, şunları kaydetti:

"Tim hala yürüyemiyor. Ama pazartesi günü beklentim oynaması, hepimizin beklentisi. Mustafa 4 hafta, doktorumuzun söylemesi. Arka adalesinde yırtık var. Savic'in bugün oynaması avantaj. O da yavaş yavaş kendi yüzde yüzüne yaklaşmaya başladı, o bir avantaj. Kadro bütünlüğü diyoruz, söylediğimiz şeyler bunlardı. Onuachu yok, Christo (Christ Oulai) yok. Bunlar bu takım için çok önemli eksikler. Dolayısıyla pazartesi günü zor maç. Bu zorluk rakiplerden bağımsız. Kendi takımımın durumunu izah etmeye çalışıyorum. Ama fark etmez. Buraya kadar bu zorluklarla nasıl mücadele etmişsek mücadeleye devam edeceğiz. Yani bu tip maçlardan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu reaksiyonu benim takımım verecek."