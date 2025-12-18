Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında evlerinde hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında evlerinde hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarındaki zor maçlardan bir tanesini oynadıklarını belirterek, "Evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz tabii, büyük avantajı bence heba ettik." dedi.

        İlk yarı rakiplerinin adına olumlu konuşabileceği şeylerin bulunduğunu ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

        "İkinci yarı tamamıyla bizim istediğimiz şekilde ve maçı kazanabileceğimiz bir pozisyon verdik. Orada maçın kırılma anı, orada yani ikiyi de bulabilirdi rakip. Ancak genel hatlarıyla ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar var, kaçırdıklarımız var ama maçı döndüremedik. İkinci yarıdaki mücadele, istek, arzu denemeler istediğimiz şeylerdi ama neticesinde kaybettik, uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Bu olmaması lazımdı ama oldu, yapacak bir şey yok, üzgünüz. Pazartesi de yine çok zor bir maç. Sakatlarımızın durumu, takımımızın durumu, her şeyiyle baktığınızda belli bir zamana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bugün de olumsuz başladık. Telafi etmemiz gereken bir maç oynadık. Rakibimiz de özellikle ilk yarı iyiydi, onun için tebrik etmek lazım."

        Tekke, gruptan çıkma şansına ilişkin ise "Trabzonspor'un gruptan çıkması gerekiyor açıkçası. Biz kupayı da her maçı da önemsiyoruz. Avantajımızı heba ettik açıkçası. Ama oyun içerisinde bunlar da var, üzgünüz. O süreci yaşayarak ne durumda olacağız göreceğiz. Ama bugün söylediğim gibi yakalandık bir nevi. Sakatlarımızın çok oluşu, yani yedek kulübemiz en fazla 3 oyuncu değiştirebilirdim. Diğerleri genç arkadaşlar. Yani biz grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Şimdi pazartesi günü bizim için ligin en önemli maçı niteliğinde maç var. Maç maç gitmek zorundayız. Bugün için üzgünüz. Sadece söyleyeceğim bu." diye konuştu.

        Eksik oyuncularla ilgili de bilgiler veren Tekke, şunları kaydetti:

        "Tim hala yürüyemiyor. Ama pazartesi günü beklentim oynaması, hepimizin beklentisi. Mustafa 4 hafta, doktorumuzun söylemesi. Arka adalesinde yırtık var. Savic'in bugün oynaması avantaj. O da yavaş yavaş kendi yüzde yüzüne yaklaşmaya başladı, o bir avantaj. Kadro bütünlüğü diyoruz, söylediğimiz şeyler bunlardı. Onuachu yok, Christo (Christ Oulai) yok. Bunlar bu takım için çok önemli eksikler. Dolayısıyla pazartesi günü zor maç. Bu zorluk rakiplerden bağımsız. Kendi takımımın durumunu izah etmeye çalışıyorum. Ama fark etmez. Buraya kadar bu zorluklarla nasıl mücadele etmişsek mücadeleye devam edeceğiz. Yani bu tip maçlardan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu reaksiyonu benim takımım verecek."

        Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin de "Transferler katacağımız oyuncular, kimler olacak, nasıl olacak bu da yoğun gündem. Kalacaklar, gidecekler yoğun bir gündem. Açıkçası onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor, her gün her dakika. Tony (Nwakaeme) ile ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum. İki haftadır bizimle antrenmanlara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından
        Fatih Tekke: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
        Fatih Tekke: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
        Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık"
        Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık"
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
        Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası