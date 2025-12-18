Akçaabat Belediyesi "Geri Dönüşüm Evi" uygulamasını hayata geçirdi

Akçaabat Belediyesi atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde hayata geçirilen uygulama kapsamında kağıt, plastik, cam ve metal atıklar mahallelere yerleştirilen ve "Geri Dönüşüm Evi" adı verilen yapılarda toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, geri dönüşümün modern şehirciliğin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

Geri dönüşümü şehir genelinde daha yaygın, daha erişilebilir ve kalıcı bir sistem haline getireceklerini vurgulayan Ekim, "Bu uygulamayı bir proje olarak değil, uzun vadeli bir çevre politikası olarak görüyoruz. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkların geri kazanımı enerji tasarrufu sağlamakta, çevresel yükü azaltmakta ve ekonomiye katkı sunmaktadır. Bu anlayışla Akçaabat'ta çevreye duyarlı şehircilik uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.