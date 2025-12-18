Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediyesi "Geri Dönüşüm Evi" uygulamasını hayata geçirdi

        Akçaabat Belediyesi atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediyesi "Geri Dönüşüm Evi" uygulamasını hayata geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediyesi atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm uygulaması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde hayata geçirilen uygulama kapsamında kağıt, plastik, cam ve metal atıklar mahallelere yerleştirilen ve "Geri Dönüşüm Evi" adı verilen yapılarda toplanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, geri dönüşümün modern şehirciliğin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

        Geri dönüşümü şehir genelinde daha yaygın, daha erişilebilir ve kalıcı bir sistem haline getireceklerini vurgulayan Ekim, "Bu uygulamayı bir proje olarak değil, uzun vadeli bir çevre politikası olarak görüyoruz. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkların geri kazanımı enerji tasarrufu sağlamakta, çevresel yükü azaltmakta ve ekonomiye katkı sunmaktadır. Bu anlayışla Akçaabat'ta çevreye duyarlı şehircilik uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        "Trabzon Film Festivali" 24 Aralık'ta başlayacak
        "Trabzon Film Festivali" 24 Aralık'ta başlayacak
        Trabzonspor'a kupada şok
        Trabzonspor'a kupada şok
        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uluşahin: "Fıtık sanıldığı kadar masum değil"
        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uluşahin: "Fıtık sanıldığı kadar masum değil"
        Altın Taka Film Festivali 24-28 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da yapıla...
        Altın Taka Film Festivali 24-28 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da yapıla...
        Trabzon'da düzenlenecek festivalde filmler "Altın Taka" ödülü için yarışaca...
        Trabzon'da düzenlenecek festivalde filmler "Altın Taka" ödülü için yarışaca...
        Trabzon Devlet Tiyatrosu "İstanbul'un Son Beyzadeleri" ve "Alice Harikalar...
        Trabzon Devlet Tiyatrosu "İstanbul'un Son Beyzadeleri" ve "Alice Harikalar...