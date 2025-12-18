Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor

Habertürk
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uluşahin, fıtık ameliyatlarının son derece güvenli olduğunu, buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamanın ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:33
        Uluşahin, yaptığı yazılı açıklamada, fıtığın, karın duvarındaki zayıf bir noktadan iç organların dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu belirtti.

        Ağır kaldırma, kronik öksürük, kabızlık, gebelik, obezite ve daha önce geçirilmiş ameliyatların fıtık gelişimini kolaylaştıran başlıca nedenler olduğuna işaret eden Uluşahin, fıtıkların başlangıçta basit şişlik gibi algılanabildiğini, zamanla büyüyen fıtıkların ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

        Uluşahin, en sık kasık fıtıklarıyla karşılaşıldığını dile getirerek, "Kasık fıtıkları özellikle erkeklerde daha yaygındır. Yaşam boyu görülme riski yüzde 25'e kadar çıkabilmektedir. Ayakta durmakla, öksürmekle ya da ıkınmakla belirginleşen şişlik, ilerleyen süreçte ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Göbek fıtıklarının özellikle gebelik sonrası kadınlarda ve fazla kilolu bireylerde daha sık görüldüğünü belirten Uluşahin, ameliyat yeri (insizyonel) fıtıklarının ise daha önce karın ameliyatı geçiren hastalarda ortaya çıktığını kaydetti.

        Uluşahin, bağırsak torbası bulunan hastalarda görülen parastomal fıtıkların özel hasta grubunu oluşturduğuna dikkati çekerek, bu durumun torba kullanımında zorluk, cilt problemleri ve enfeksiyon riski gibi ciddi sorunlara yol açabildiklerini aktardı.

        - "Cerrahi yöntem hastaya özel olarak planlanıyor"

        Fıtıkların zamanla büyüme eğiliminde olduğuna işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Uluşahin, tedavi edilmeyen vakalarda organ sıkışması, bağırsak tıkanması ve hayati risk taşıyan boğulmuş fıtık gelişebileceğine dikkati çekti.

        Uluşahin, bu nedenle fıtık belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Günümüzde fıtık ameliyatlarının açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemlerle başarıyla uygulanıyor. Cerrahi yöntem hastaya özel olarak planlanıyor. Günümüzde fıtık ameliyatları son derece güvenlidir. Buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi riskler barındırır. Doğru bilgi, doğru zaman ve doğru tedavi hayat kurtarır."

