Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uluşahin, fıtık ameliyatlarının son derece güvenli olduğunu, buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamanın ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Uluşahin, yaptığı yazılı açıklamada, fıtığın, karın duvarındaki zayıf bir noktadan iç organların dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu belirtti.

Ağır kaldırma, kronik öksürük, kabızlık, gebelik, obezite ve daha önce geçirilmiş ameliyatların fıtık gelişimini kolaylaştıran başlıca nedenler olduğuna işaret eden Uluşahin, fıtıkların başlangıçta basit şişlik gibi algılanabildiğini, zamanla büyüyen fıtıkların ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Uluşahin, en sık kasık fıtıklarıyla karşılaşıldığını dile getirerek, "Kasık fıtıkları özellikle erkeklerde daha yaygındır. Yaşam boyu görülme riski yüzde 25'e kadar çıkabilmektedir. Ayakta durmakla, öksürmekle ya da ıkınmakla belirginleşen şişlik, ilerleyen süreçte ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.