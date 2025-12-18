"Drama ile Trabzon Müzesi'ni Keşfediyoruz" etkinliği düzenlendi

Trabzon Öğretmen Akademileri'nin organizasyonunda "Drama ile Trabzon Müzesi'ni Keşfediyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Öğretmen Akademileri'nin Trabzon Müzesi'nde düzenlediği etkinlikte çeşitli branşlardaki yaklaşık 50 öğretmen bir araya geldi.

Öğretmenler, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan eşliğinde drama yöntemi kullanılarak öğrencilerle müzelerin nasıl gezilmesi gerektiğine yönelik çalışma yaptı.

Edebiyat, biyografi ve müzik gibi alanlarda da eğitimlerin yer aldığı akademide, öğretmenlerin okul dışında çok yönlü gelişmesine katkı sağlanması için her hafta çeşitli faaliyetler yürütülüyor.