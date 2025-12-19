Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, basketbolda Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:59
        Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

        Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 17 puan alarak 8. sırada yer alan bordo-mavililerde, ABD'li şutör oyun kurucu Marcquise Reed, 239 sayıyla ligin en skoreri konumunda yer alıyor.

        Fenerbahçe Beko ise bu sezon bulduğu 995 sayıyla ligde şu ana kadar en çok sayı atan takım oldu.

        Trabzonspor, deplasman maçlarından 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılırken sahasında Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes ve Beşiktaş GAİN'e yenildi.

        Karşılaşma, 20 Aralık saat 18.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

