Of'ta, Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 1. Dünya Savaşı’nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri, Türk bayrakları eşliğinde Merkez Cami'ne kadar saygı yürüyüşü yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu.

Kaymakam Eşref Akça, yaptığı konuşmada, etkinliği hazırlayan okul idaresi ve öğrencilere teşekkür ederek, şehitlere rahmet diledi.

Program, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci'nin Kur'an-ı Kerim okuması ve dua edilmesiyle sona erdi.