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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

        TRABZONSPOR Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:35
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        TRABZONSPOR Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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