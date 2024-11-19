Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
TRABZONSPOR Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TRABZONSPOR Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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