Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin açtığı TRAMAR ilgi görüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyata temel gıda malzemesi satışı için açılan TRAMAR ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin açtığı TRAMAR ilgi görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyata temel gıda malzemesi satışı için açılan TRAMAR ilgi görüyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatla erişimini temin etmek amacıyla marketi hazırladıklarını söyledi.

        Et ve Balık Kurumu'yla yapılan protokolle maliyet fiyatına ve piyasadan en az yüzde 30 oranında düşük ürün satışı olduğunu belirten Genç, "Başta kırmızı ette beyaz ette olmak üzere Et Balık Kurumu'muzun 35 civarında temel gıda ürününün satışıyla ilgili bir market hazırladık." dedi.

        Genç, piyasada spekülatif fiyatlar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz piyasada çok spekülatif fiyatlar var. Bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık yerel yönetimler olarak da bizleri hem bu piyasadaki spekülatif artışlarla bu sömürü anlayışına karşı bir direnç ortaya koymak, piyasayı tam anlamıyla tahkim etmek, regüle etmek hem de halkımızın bu manada sosyal belediyecilik anlayışıyla temel gıda malzemelerine uygun fiyatta erişimini sağlamak adına bu adımı attık. Tabiri caizse şunu net bir şekilde söyleyeyim iyi ki de atmışız. Çünkü hemşehrilerimiz hem açılışta çok yoğun bir ilgiyle hem de şu an görüyorsunuz herkes alışverişte sabah saatlerinden kapanış saatine kadar çok çok yoğun şekilde alışveriş yapıyorlar."

        Genç, burada Trabzon'da üretilen tereyağı, yoğurt, süt gibi ürünlerin de satışının yapıldığının altını çizerek, bu marketlerin sayılarının artırılacağını ifade etti.

        Bu marketin, kar elde etmeyi amaçlamadığını dile getiren Genç, "Dediğim gibi bir market değiliz, bir bakkal değiliz ama amacımız şu; halkımızın temel gıda maddelerine et ve süt ürünlerine erişimini, ulaşımını uygun fiyatla temin etmeyi sağlamak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Ana sınıfı öğrencileri berelerini kağıda çizdi, üniversiteliler ördü
        Ana sınıfı öğrencileri berelerini kağıda çizdi, üniversiteliler ördü
        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu
        Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eskici: Ekonomik savaşı kazanacağız
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eskici: Ekonomik savaşı kazanacağız
        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:
        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi: