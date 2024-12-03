Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından, pas ve geçişli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor'un son 9 lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karadağlı oyuncusu Stefan Savic'in tedavi için İspanya'ya gittiği bildirildi.
Sol üst arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncunun dünkü çalışmada ağrı hissetmesinin ardından İspanya'daki doktoruna görüneceği kaydedildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
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