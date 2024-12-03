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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:30
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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından, pas ve geçişli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor'un son 9 lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karadağlı oyuncusu Stefan Savic'in tedavi için İspanya'ya gittiği bildirildi.

        Sol üst arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 33 yaşındaki oyuncunun dünkü çalışmada ağrı hissetmesinin ardından İspanya'daki doktoruna görüneceği kaydedildi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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