Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

        Trabzon'da organize edilen 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 18:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Arıcıoğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan gidecek sporcular olacağına inandığını belirterek, "Gençlere sonuna kadar güveniyoruz. Güçlü olan değil, dengeli ve kararlı olan kazanıyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Trabzon'un Türk sporuna her zaman başarılı sporcu ve antrenörler yetiştiren bir il olduğunu ifade etti.

        Trabzon'da uzun yıllardan sonra yeniden Türkiye Şampiyonası yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Huysuz, 2028-2032 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek sporculara destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

        Trabzon Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle organize edilen şampiyona, açılış seremonisinin ardından başladı.

        Türkiye Judo Federasyonunun katkı verdiği ve iki gün sürecek şampiyonada, 52 ilden 778 sporcu mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzon'da "tehdit" olayının tarafları sahipsiz hayvanlar yararına bağış şa...
        Trabzon'da "tehdit" olayının tarafları sahipsiz hayvanlar yararına bağış şa...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 5...
        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 5...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Karadeniz'e demiryolu Samsun'dan Sar...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Karadeniz'e demiryolu Samsun'dan Sar...
        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 5...
        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 5...