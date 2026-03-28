Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

Bakan Uraloğlu, bir otelde düzenlenen AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini söyledi.



Türkiye'nin dünya lojistiğinin merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu da bizim için kıymetli. Doğu-batı ekseninde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Afrika'ya kadar olan merkezler bir şekilde bizim ülkemiz coğrafyasından lojistik olarak yararlanmak, geçmek durumunda." diye konuştu.



Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor'da önemli bir konumu olduğuna işaret ederek, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı, dünyanın enerji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Orta Koridor'da Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar sadece 18 günde demir yolu ile gidebiliyor. Orta Koridor'un, Kalkınma Yolu'nun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kalkınma Yolu tamamlansaydı dünyanın yaşanan enerji ikmalinden bu kadar etkilenmeyeceğine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Projesi bitti. Dört ülke Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak mutabakata vardık, finans modelinde anlaştık. Şimdi finansmanını temin edip başlamak kaldı. İnşallah savaştan sonra hızlıca başlarız da bunu hayata geçirmiş oluruz. Ülkemizdeki bölümünü peyderpey yapıyoruz. Birçok bölümünü yapmış durumdayız. Kalkınma Yolu bittiği zaman ülkemize 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Yıllık 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. 'Bu taşıma bizim üzerimizden yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Bizim yollarımızı eskitecek' gibi yaklaşımlar oluyor. Bu tür koridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu yaptıktan sonra güzergahta 12 tane lojistik merkez kuruldu. Onun için burası sadece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda lojistik ve üretim koridorlarının da etrafında kümelendiği yapılardır. Böyle değerlendirmemiz gerekir."



Uraloğlu, Orta Koridor'un, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayıp Kapıkule'ye kadar giden bir koridor olduğunu belirterek, "Bunun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağlamış olacağız. Bakü-Tiflis-Kars'ı hayata geçirmiştik. Hemen devamında alternatiflerimizin olması gerekir. Kriz anları, pandemi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar, niye alternatiflerimizin olması gerektiğini de bize gösteriyor." dedi.



Bu nedenle Zengezur Koridoru'nun da önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bizim tarafta çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafına önümüzdeki süreçte Azerbaycan başlayacak. Oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru hayata geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.



Umman'dan başlayıp Ürdün üzerinden Suriye ve Türkiye'ye gelen koridor üzerinde de çalışma başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, savaştan dolayı durdurulan Tahran-İstanbul ya da Tahran-Van arasındaki seferleri de tekrar başlatacaklarını kaydetti.



Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde 24 yılda sadece ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizerek, "Bu gelişmiş ülkeler için iddialı bir rakam. Onun üretime etkisi yaklaşık 1,1 trilyon dolar seviyesinde. Yıllık ortalama yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor yaptığımız bu yatırımlar." değerlendirmesini paylaştı.



Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'nde inşa edilen bölünmüş yol, tünel ve barajlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Biz bugünü, yarını değil, 2028'i, 2053'ü, 2071'i planlıyoruz. 'Yarın maaşım bankaya yatacak mı?' endişesi duyan Türkiye'den 2071'i hedefleyen Türkiye'ye geldik." dedi.



- "5G'nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak"



Haberleşmede 5G'ye geçileceğini anımsatan Uraloğlu, "Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımızla bunun tanıtımını yapacağız. 1 Nisan itibarıyla da ilk sinyalini vererek 81 ilimizde, birçok ilçemizde inşallah buna geçmiş olacağız." diye konuştu.



Uraloğlu, 5G'ye geçilmesiyle yaşanacak değişiklikleri şöyle paylaştı:



"10 katı hız getirmesinden tutun, üretimden bütün ulaştırma sistemlerini, fabrikalarının yönetilmesine kadar bize kolaylıklar getirecek. 5G'nin iki yılda kapsamadığı alan kalmayacak. Şartımız da bu. İlk günlerde ülkemizin genel ekseriyetini kapsayacağını söylemek isterim. 3,5 milyar dolarlık bir Hazine'ye katkı. Yerli ve milliliği de burada ihmal etmedik. Dün arkadaşlarımızla beraber 5G destekli İstanbul Havalimanı ile Hasdal arasındaki 40 kilometrelik yolda bir alanda deneme yaptık. Gayet başarılı. Ne getirecek bize? Sizin önünüzde bir kaza, buzlanma, arızalı araç var mı, arkanızdan ambulans, polis vesaire geliyor mu, trafik yoğunluğu hız sınırları gibi birçok kolaylığı beraberinde getirmiş olacak. Bunu da yerli ve milli olarak hayata geçiriyoruz."



Geleceğe dair hiçbir şüphe ve endişeleri olmadığını dile getiren Uraloğlu, "Allah'ın izniyle gençlerimiz pırıl pırıl, bizden çok daha donanımlı geliyorlar. İnşallah 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri onlar inşa ediyorlar. Bu 6A uydumuz da o uydu. Dünyadaki kapsama alanı, hangi ülkelere hizmet verdiğimizin önemli bir ibaresi. Şimdi Türksat 7A yolda. Biz artık uydu üreticisi bir ülkeyiz. Onun sürecini başlatmış olduk." ifadelerine yer verdi.



- Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne ziyaret



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.



Uraloğlu, merkezde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğine katılan gençlerle sohbet etti, projeleri hakkında bilgi aldı.



Bakan Uraloğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 25 Mart'ta meydana gelen yangında büyük çapta hasar oluşan fındık fabrikasında da incelemelerde bulundu.



Fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, Arsin OSB temsilcileriyle de görüştü.

