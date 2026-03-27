        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

        Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, rondoyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.

        Bu arada antrenmanı izlemeye gelen özel gereksinimli çocuklar, idman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.


        Trabzonspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon Üniversitesi öğrencilerince fotoğraf sergisi düzenlendi
        Trabzon Üniversitesi öğrencilerince fotoğraf sergisi düzenlendi
        Ateşe benzin döktü, facianın eşiğinden döndü
        Ateşe benzin döktü, facianın eşiğinden döndü
        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da "Mavi Ekonomi Zirvesi" başladı
        Trabzon'da "Mavi Ekonomi Zirvesi" başladı
        Of'ta öğrenciler tiyatro oyunu izledi
        Of'ta öğrenciler tiyatro oyunu izledi
        Dünya birincisi Lina'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "23 Nisan'da koltuğunuza...
        Dünya birincisi Lina'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "23 Nisan'da koltuğunuza...