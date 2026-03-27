Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, rondoyla sona erdi.
Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Bu arada antrenmanı izlemeye gelen özel gereksinimli çocuklar, idman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
