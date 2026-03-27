Of'ta öğrenciler tiyatro oyunu izledi

Trabzon'un Of ilçesinde, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, tiyatro oyunu ile Karagöz-Hacivat gösterisi izledi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sahnelenen oyunu öğrencilerle birlikte izledi. Sarıalioğlu, Dünya Tiyatrolar Gününde öğrencileri tiyatroyla buluşturmak istediklerini söyledi.

